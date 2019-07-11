Ordu'da sağanak yağmurla birlikte bir evin çatısına yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken, yıldırımın düşme anı anbean kameraya yansıdı.

Ordu kıyılarında akşam saatlerinde sağanak yağmur etkili oldu. Altınordu ilçesine bağlı Taşbaşı Mahallesi'nde de bir evin çatısına yıldırım isabet etti. Sağanak yağmurla birlikte evin çatısına düşen yıldırım yangına yol açtı. Yaralananın olmadığı olay sırasında evde bulunanlar ile mahalleli endişe ve korku yaşadı. Çıkan yangın ise ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Evin çatısında maddi hasar meydana gelirken, yıldırımın düşme anı cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi.

YILDIRIM İSABET EDEN KİŞİ ÖLDÜ, EŞİ YARALANDI

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu bir kişi öldü, yaralanan eşi tedavi altına alındı. İlçeye bağlı kırsal İmam Hüseyin Mahallesi Algın Yurt mevkisinde ot biçen Osman Sarıkoç'un (57) bulunduğu traktöre yıldırım isabet etti.

Sarıkoç olay yerinde yaşamını yitirdi, yanında bulunan ve yaralanan eşi Elif Sarıkoç (55) Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İmam Hüseyin Mahallesi Muhtarı Erbakan Sivri, AA muhabirine, yağmur nedeniyle yolun aşırı çamur olduğunu ve olay yerine yaklaşık bir saatte gidilebildiğini belirterek, "Olayın ardından Elif Sarıkoç telefonla 112'yi ve bizleri aradı. Arazide olduğu için oraya gitmek zaman aldı." dedi.