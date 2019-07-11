15 Temmuz 2016 tarihinden itibaren 15 Temmuz günü Demokrasi ve Özgürlükleri Anma Günü olarak kutlanıyor. 15 Temmuz resmi tatil olduğundan resmi kuruluşlar kapalı olacak. Bu nedenle bazı kurum ve kuruluşlarda işi olan vatandaşlar 15 Temmuz Pazartesi günü PTT açık mı, kapalı mı sorusuna yanıt arıyor.

15 TEMMUZ PAZARTESİ GÜNÜ PTT AÇIK MI?

15 Temmuz resmi tatil ilan edildiği için pazartesi günü tatil olacak. Banka, noter yada PTT'de işlemi olan vatandaşlar 8 Temmuz salı gününü beklemek zorunda olacak.