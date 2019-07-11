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  • 12.07.2019 00:25
  • Son Güncelleme: 12.07.2019 00:25

15 Temmuz Pazartesi günü PTT açık mı, kapalı mı?

15 Temmuz Pazartesi günü hangi kurum ve kuruluşların açık olacağı merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. Vatandaşlar 15 Temmuz Pazartesi günü PTT açık mı, kapalı mı sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. PTT şubelerinde işi olanlar merakla bu sorunun yanıtını arıyor.

15 Temmuz Pazartesi günü PTT açık mı?

15 Temmuz 2016 tarihinden itibaren 15 Temmuz günü Demokrasi ve Özgürlükleri Anma Günü olarak kutlanıyor. 15 Temmuz resmi tatil olduğundan resmi kuruluşlar kapalı olacak. Bu nedenle bazı kurum ve kuruluşlarda işi olan vatandaşlar 15 Temmuz Pazartesi günü PTT açık mı, kapalı mı sorusuna yanıt arıyor.

15 TEMMUZ PAZARTESİ GÜNÜ PTT AÇIK MI?

15 Temmuz resmi tatil ilan edildiği için pazartesi günü tatil olacak. Banka, noter yada PTT'de işlemi olan vatandaşlar 8 Temmuz salı gününü beklemek zorunda olacak.

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