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  • 11.07.2019 13:15
  • Son Güncelleme: 11.07.2019 13:22

ve 'dan 'ya ağır darbe! Telsiz konuşmalarına yansıdı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin () son dönemde terör örgütünün sözde yöneticilerine yönelik başarılı operasyonlarının, örgüt elebaşıları arasında korku ve paniğe neden olduğu, bunun da örgüt içindeki çözülmeleri ve kaçışları artırdığı belirtildi.

MİT ve TSK'dan PKK'ya ağır darbe!

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarılı hava harekatlarıyla / terör örgütünün sözde yöneticileri birer birer etkisiz hale getiriliyor.

VE 'DAN PKK'YA AĞIR DARBE
Son olarak 27 Haziran 2019'da MİT ile TSK'nin ortaklaşa yürüttüğü operasyon ve TSK tarafından düzenlenen hava harekatı ile terör örgütünün sözde başkanlık ve yürütme konseyi üyelerinden Diyar Garip Muhammed isimli terörist etkisiz hale getirilmişti. Yürütülen başarılı operasyonların, bölücü terör örgütü elebaşıları arasında korku ve paniğe yol açtığı öğrenildi.

TELSİZ KONUŞMALARINA YANSIDI
Terör örgütü elebaşılarının birbirlerini casuslukla suçlamaya başladıkları bilgisi, teröristler arasındaki telsiz konuşmalarına yansırken, örgüt içerisinde güvensizlik ve huzursuzluğun en üst seviyede olduğu, sözde yöneticilerin terör gruplarını kontrol etme ve örgüt üyelerine söz geçirme kabiliyetinin neredeyse sıfırlandığı bilgisi alındı.

Güvenlik kaynakları, bu durumun hem elebaşıları hem de alt kadrodaki teröristler üzerinde olumsuz etkiler yarattığını, sözde elebaşıların örgüt üyeleri üzerindeki zaten zayıflamış olan otoritesini iyice azalttığını, bunun sonucunda örgüt içindeki çözülmelerin ve kaçışların arttığını, terör örgütüne katılımların yok denecek seviyeye geldiğini ifade etti.

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