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  • 10.07.2019 23:39
  • Son Güncelleme: 10.07.2019 23:41

Son dakika: 'da 16 katlı binada korkutan

'da 160 dairenin bulunduğu 16 katlı bir binada çıktı. Yangın sırasında tüm bina tahliye edilirken, zarar gören yangın merdivenlerinin yıkılma ihtimaline karşı çevrede güvenlik önemi alındı.

Ankara'da 16 katlı binada korkutan yangın

Etimesgut ilçesi Altay Mahallesi 2668. Cadde'de bulunan siteye ait bloklardan birinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin merdiven uzatarak üst katlara müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak söndürüldü, ardından soğutma çalışması yapıldı.

Yangın sırasında tüm bina tahliye edilirken, zarar gören yangın merdivenlerinin yıkılma ihtimaline karşı çevrede güvenlik önemi alındı.

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