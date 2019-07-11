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  • 12.07.2019 00:59
  • Son Güncelleme: 12.07.2019 01:00

'da ağaç dalı devrildi, yol kapandı

'da, çınar ağacının dalı koparak yola devrildi. Devrilen dal nedeniyle yaklaşık 1 saat ulaşıma kapanan yol, itfaiye görevlilerinin dalı keserek kaldırmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

Malatya'da, çınar ağacının dalı koparak yola devrildi. Devrilen dal nedeniyle yaklaşık 1 saat ulaşıma kapanan yol, itfaiye görevlilerinin dalı keserek kaldırmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

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