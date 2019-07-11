Malatya'da, çınar ağacının dalı koparak yola devrildi. Devrilen dal nedeniyle yaklaşık 1 saat ulaşıma kapanan yol, itfaiye görevlilerinin dalı keserek kaldırmasıyla yeniden trafiğe açıldı.
Malatya'da, çınar ağacının dalı koparak yola devrildi. Devrilen dal nedeniyle yaklaşık 1 saat ulaşıma kapanan yol, itfaiye görevlilerinin dalı keserek kaldırmasıyla yeniden trafiğe açıldı.
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