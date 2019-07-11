15 Temmuz Pazartesi eczaneler ve hastaneler açık mı, kapalı mı?

15 Temmuz 2016 tarihinden itibaren 15 Temmuz günü Demokrasi ve Özgürlükleri Anma Günü olarak kutlanıyor. 15 Temmuz resmi tatil olduğundan resmi kuruluşlar kapalı olacak. Bu nedenle bazı kurum ve kuruluşlarda işi olan vatandaşlar 15 Temmuz Pazartesi günü eczaneler ve hastaneler açık mı, kapalı mı sorusuna yanıt arıyor.

15 TEMMUZ PAZARTESİ GÜNÜ ECZANELER VE HASTANELER AÇIK MI?

15 Temmuz Pazartesi günü resmi tatil olduğundan bankalarda olduğu gibi eczaneler de Eczacılar Birliği kararlarına göre ulusal bayramlarda tatil oluyor. Nöbetçi eczaneler dışındaki tüm eczaneler 15 Temmuz Pazartesi günü kapalı olacak. Öte yandan acil servisler dışında devlet hastanelerinin poliklinik kesimleri de kapalı olacak.