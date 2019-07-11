



Olay, Pazartesi günü saat 17.30 sıralarında Sirkeci'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aracını Sirkeci'de bir restoranın otoparkına park eden İranlı işadamı Bahmen Huseyin Alizadeh,(37) Kapalıçarşı'da bir döviz bürosuna gitti. Döviz bürosundan 40 bin Dolar para alan işadamı elindeki çantayla birlikte otoparka yürümeye başladı. Alizadeh'in döviz bürosundan çıktığını gören iki şüpheli, iş adamını otoparka gidene kadar takip etti. Şüpheliler Alizadeh'in arabasının 5 metre gerisinde yere para bıraktı.