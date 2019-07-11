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  • 12.07.2019 01:10
  • Son Güncelleme: 12.07.2019 01:10

Gündüz vakti akılalmaz soygun! Fatih'te lı işadamının 40 bin Dolarını böyle çaldılar

Fatih'te lı işadamını takip eden şüpheliler, döviz bürosundan çektiği 40 bin dolarını tuzak kurarak çaldı. O anlar güvenlik kameralarıyla kaydedildi.



Olay, Pazartesi günü saat 17.30 sıralarında Sirkeci'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aracını Sirkeci'de bir restoranın otoparkına park eden İranlı işadamı Bahmen Huseyin Alizadeh,(37) Kapalıçarşı'da bir döviz bürosuna gitti. Döviz bürosundan 40 bin Dolar para alan işadamı elindeki çantayla birlikte otoparka yürümeye başladı. Alizadeh'in döviz bürosundan çıktığını gören iki şüpheli, iş adamını otoparka gidene kadar takip etti. Şüpheliler Alizadeh'in arabasının 5 metre gerisinde yere para bıraktı.

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