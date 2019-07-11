Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Ankara Caddesi Çiçekkent mevkisinde Murat Zoppali yönetimindeki 07 LGK 88 plakalı hafif ticari araç ile Yaşar Yılmaz idaresindeki 34 AJJ 018 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, sürücüler ve Hatice, Songül, Belinay ile Muhammed Mustafa Zoppali ve otomobildeki Melek Yılmaz yaralandı.

Yaralılar, Kulu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.