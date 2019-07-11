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  • 12.07.2019 01:50
  • Son Güncelleme: 12.07.2019 01:50

'da feci ! Çok sayıda yaralı var

'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik sında 7 kişi yaralandı. Yaralılar, tedavi altına alındı.

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Ankara Caddesi Çiçekkent mevkisinde Murat Zoppali yönetimindeki 07 LGK 88 plakalı hafif ticari araç ile idaresindeki 34 AJJ 018 plakalı otomobil çarpıştı.

da, sürücüler ve Hatice, Songül, Belinay ile Muhammed Mustafa Zoppali ve otomobildeki Melek Yılmaz yaralandı.

Yaralılar, tedavi altına alındı.

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