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  • 12.07.2019 01:57
  • Son Güncelleme: 12.07.2019 01:59

'de feci ölüm! Kamyondan dökülen kayaların altında kaldı

'in Susurluk ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan toprak yolda kontrolden çıkan taş yüklü kamyon, kayarak yoldan çıkan bir otomobilin üstüne devrildi. da devrilen kamyon kasası ile üzerinde bulunan dev kaya parçalarının altında ezilen otomobilin şoförü (45) hayatını kaybetti. Araçta bulunan bir kişi ise son anda dışarı çıkmayı başardı.

Kaza saat 18.30 sıralarında Balıkesir'in Susurluk ilçesine bağlı Günaydın Köyü yakınlarında bulunan İstanbul-İzmir Otobanı inşaat alanında meydana geldi.

Yağışlar nedeniyle kayganlaşan toprak yolda kayan Gökhan Tokat yönetimindeki 10 DDV 69 plakalı otomobil, yoldan çıkarak çamura saplandı. Tokat'ın aracını kurtarmak istediği sırada Ali Muki yönetimindeki 34 AR 3568 plakalı taş yüklü kamyon da toprak yolda kayarak otomobilinin üstüne devrildi. Bu sırada İbrahim Başaran yönetimindeki 10 CBF 79 plakalı otomobil de her iki araca çarptı.

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