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  • 11.07.2019 10:08
  • Son Güncelleme: 11.07.2019 10:18

Lüks barda 'Çav Bella' dehşeti

Beşiktaş'ta bulunan bir eğlence mekanına giden iki gece bekçisi, ilerleyen saatlerde mekanda çalan 'Çav Bella' şarkısına sinirlenerek havaya ateş açınca açığa alındı.

Lüks barda 'Çav Bella' dehşeti

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan gece bekçileri M.Ö.A ve T.K., yanlarına arkadaşları M.C.'yi de alarak geçtiğimiz pazar akşamı Bebek sahilindeki lüks bir bara gitti. Barda ilerleyen saatlerde Çav Bella şarkısı çalmaya başladı.

AÇIĞA ALINDILAR
Sabah'ın haberine göre şarkının çalınmasından rahatsızlık duyan ve öfkelenen bekçiler bar yetkilisi A.C. ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında 2 bekçi, beylik tabancalarını çıkartarak birer el ateş etti. Barda büyük bir heyecan ve korkuya neden olan bekçiler ve arkadaşları gözaltına alındı. Bekçiler ve arkadaşları M.C, haklarında yapılan adli işlemin ardından serbest bırakıldı. Ancak bekçiler, haklarında başlatılan idari soruşturma kapsamında açığa alındı.

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