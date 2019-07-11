Usta sanatçı Ferdi Tayfur ile oyuncu Necla Nazır'ın tek çocuğu Tuğçe Tayfur, kariyerine müzikle devam etti. Küçük yaşlardan itibaren müzik eğitimi ile piyano ve keman çalmaya başlayan Tuğçe Tayfur, seneler önce ABD'ye yerleşti. 7 yıl önce Amerika'da tanıştığı Tanner Hüsamettin Gates (Taner Şafak) ile evlendi. 4 yıl sonra da çiftin Tanner Efe Gates adını verdikleri oğulları dünyaya geldi. Ancak mutlu günler, uzun sürmedi. Çift, şiddetli geçimsizlik nedeniyle evliliklerini bitirmeye karar verdi.
VELAYET ANNEDE KALDI
İstanbul Aile Mahkemesi'ne anlaşmalı boşanma davası açan ikili, dilekçelerinde birbirlerine uyum sağlayamadıklarını dile getirdi. Taner Şafak'ın avukatı, müvekkilinin çocuğuna aylık bin 500 dolar iştirak nafakası ödeyeceğini belirtti. "Taraflar boşanmanın sonuçları konusunda anlaşmışlardır. Müşterek çocuğun velayeti annede olacaktır. Baba ile müşterek çocuk arasında şahsi ilişki kurulacak ve baba çocuğun tüm masrafları için müşterek çocuğa aylık bin 500 dolar iştirak nafakası ödeyecektir" dedi.
AİLE BOYU ŞÖHRET
Şarkıcı bir babayla oyuncu bir annenin kızı olan Tuğçe, küçük yaşlardan itibaren müzik eğitimi aldı.
ALİ OKTAY
VELAYET ANNEDE KALDI
İstanbul Aile Mahkemesi'ne anlaşmalı boşanma davası açan ikili, dilekçelerinde birbirlerine uyum sağlayamadıklarını dile getirdi. Taner Şafak'ın avukatı, müvekkilinin çocuğuna aylık bin 500 dolar iştirak nafakası ödeyeceğini belirtti. "Taraflar boşanmanın sonuçları konusunda anlaşmışlardır. Müşterek çocuğun velayeti annede olacaktır. Baba ile müşterek çocuk arasında şahsi ilişki kurulacak ve baba çocuğun tüm masrafları için müşterek çocuğa aylık bin 500 dolar iştirak nafakası ödeyecektir" dedi.
AİLE BOYU ŞÖHRET
Şarkıcı bir babayla oyuncu bir annenin kızı olan Tuğçe, küçük yaşlardan itibaren müzik eğitimi aldı.
ALİ OKTAY
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