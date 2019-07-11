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Çocuğa icra

Boşanmış bir çiftin kızı olan , icra yoluyla babasından alınarak annesine verildi. ın gözyaşları, yürekleri paramparça etti. Baba B., kızının icra memurlarıyla alınıp götürülmesine tepki gösterdi.

Çocuğa icra
İcralık çocuk skandallarına yenisi eklendi. 'te Zeki B. ile öğretmen İpek Kıvrım'ın evliliği 8 ay önce bitti. Boşanan çiftin 6 yaşındaki kızları 'in velayeti babaya verildi. Mahkemeye başvurarak kızını göremediğini söyleyen anne, çocuğunun icra yoluyla babasından alınmasını istedi. Polis ve icra ekipleri, pedagog eşliğinde Deniz'i almak için baba B.'nin evine gitti. Ancak , ekiplere direndi. Babasının boynuna sarılan Deniz, annesine gitmek istemedi. Gözyaşlarına boğulan çocuğun çığlıkları sokağı inletti.




Küçük kız, icra yoluyla babasından alınıp annesine teslim edildi. Baba B., kızının icra memurlarıyla alınıp götürülmesine tepki gösterdi. Eski eşinin her hafta çocuğunu görme hakkına sahip olmasına rağmen görmeye gelmediğini iddia etti.

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