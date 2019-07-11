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  • 12.07.2019 02:14
  • Son Güncelleme: 12.07.2019 02:14

Kaçakçılığı operasyonunda 41 kişi tutuklandı

merkezli 8 ilde, kaçakçılığına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında,  eş zamanlı operasyon ile gözaltına alınan 2'si uyruklu olmak üzere 71 şüpheliden 41'i tutuklandı.

Dev operasyonda flaş gelişme! 41 kişi...

'nde yasa dışı geçişlere aracılık ettiği ileri sürülen suç örgütüne yönelik Dikili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, merkezli 8 ilde yapılan eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 2'si uyruklu 71 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emnniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 71 şüpheliden 41'i tutuklanırken, 10 şüpheli adli kontrol cezasi ile 20 şüpheli ise savcılık ifadesinin ardından adli makamlar tarafından serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında biri yabancı uyruklu 22 şüpheli yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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