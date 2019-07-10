Ürgüp Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Yunak Mahallesindeki turistik konaklama tesisinin dış kısmına yaptırılan asansörün, bulunduğu yerden kaldırıldığı belirtildi.
Ürgüp Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Yunak Mahallesindeki turistik konaklama tesisinin dış kısmına yaptırılan asansörün, bulunduğu yerden kaldırıldığı belirtildi.
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