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  • 10.07.2019 23:19
  • Son Güncelleme: 10.07.2019 23:19

Ürgüp'te tepkilere neden olan kaldırıldı

'in Ürgüp ilçesindeki bir otelin dış kısmında bulunan ve doğaya zarar verdiği yönünde tepkilere neden olan asansörün, firma yetkilisi tarafından kendi imkanlarıyla söktürüldüğü bildirildi.

Tepkilere neden olan otel asansörü kaldırıldı

Ürgüp Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Yunak Mahallesindeki turistik konaklama tesisinin dış kısmına yaptırılan asansörün, bulunduğu yerden kaldırıldığı belirtildi.

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