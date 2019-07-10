Yılın başında sigara üzerinden alınan nispi vergi oranı yüzde 67'ye yükseldi. Yapılan ÖTV değişikliği ile yılbaşında zam yapılan sigaranın ÖTV'si yeniden artırıldı. Sigara şirketleri yılbaşında yapılan 4 liralık ÖTV zammının 2 lirasını fiyatlarına henüz yansıtmışken bu kez 46 kuruşluk fiyat artışı daha yapmak zorunda kalacaklar. Sigara fiyatlarındaki güncelleme 8 Temmuz 2019 Pazartesi tarihinden itibaren geçerli olacak. Fiyatlar güncelledikten sonra güncel hali haberimizin içinde yer alacak. İşte sigara güncel tekel fiyat listesi! Sigaraya ÖTV zammı mı geldi? 10 Temmuz sigara fiyatı Temmuz zammı açıklaması