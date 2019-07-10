Sigara ve alkol ürünlerine Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı geldi. Özel Tüketim Vergisi Kanunu 12. Maddesi uyarınca asgari maktu ve maktu vergiler Ocak ve Temmuz aylarında önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen ÜFE değişim oranında güncellemeye tabi bulunuyor. ÖTV ve KDV değişiklikleri sonrasında sigara fiyatları 0.54 kuruş, alkollü içeceklerde de türüne göre değişiklik gösteren bir zam oranı yapıldı. Şimdi birçok kişi merakla güncel sigara fiyatları hakkında araştırma yapıyor. Fiyatlar güncelledikten sonra güncel hali haberimizin içinde yer alacak.

Peki, güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte 10-11 Temmuz güncel sigara fiyat listesi...