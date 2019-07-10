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  • 11.07.2019 09:11
  • Son Güncelleme: 11.07.2019 09:11

Sigaraya mı geldi? Sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel sigara fiyat listesi

ve değişiklerinin ardından sigara fiyatları merakla araştırılan sorular arasında yer alıyor. Bu nedenle hangi marka sigaraya geldiği merak konusu oldu. Peki, güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel sigara fiyat listesi.... Kanunu 12. Maddesi uyarınca asgari maktu ve maktu vergiler Ocak ve Temmuz aylarında önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen değişim oranında güncellemeye tabi bulunuyor. Buna göre, bugün tarafından Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen ÜFE oranının yüzde 8,1 olarak açıklanmasını takiben, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından söz konusu vergi kalemleri güncellenerek internet sitesinde duyuruldu.

Sigaraya zam mı geldi? İşte güncel fiyatlar

Sigara ve alkol ürünlerine Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı geldi. Özel Tüketim Vergisi Kanunu 12. Maddesi uyarınca asgari maktu ve maktu vergiler Ocak ve Temmuz aylarında önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen ÜFE değişim oranında güncellemeye tabi bulunuyor. ÖTV ve KDV değişiklikleri sonrasında sigara fiyatları 0.54 kuruş, alkollü içeceklerde de türüne göre değişiklik gösteren bir zam oranı yapıldı. Şimdi birçok kişi merakla güncel sigara fiyatları hakkında araştırma yapıyor. Fiyatlar güncelledikten sonra güncel hali haberimizin içinde yer alacak.
Peki, güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte 10-11 Temmuz güncel sigara fiyat listesi...

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