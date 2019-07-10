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  • 10.07.2019 11:50
  • Son Güncelleme: 10.07.2019 12:00

'da akılalmaz olay! Yarı çıplak şekilde camdan sarkıp yardım istedi

'da internetten tanıştığı bir kadınla birlikte olmak için kadının 'deki evine giden bir adam, yan odadan 2 tane erkeğin çıkması üzerine neye uğradığını şaşırdı. Kendisine tuzak kurulan ve zorla dövülerek senet imzalatılmaya çalışan adam yarı çıplak bir şekilde beşinci kattaki camdan sarkıp yardım istedi.

Sultangazi'de gasptan kaçan kişi, yarı çıplak halde beşinci kattaki dairenin balkonundan sarkarak yardım bekledi. Zeytinburnu'nda yaşayan bir kişi, iddiaya göre internette tanıştığı kişiyle birlikte olmak için anlaştı. Tanıştığı kişinin Sultangazi Cebeci Mahallesi'ndeki evine giden bu kişi, evin başka odasından çıkan ve tanıştığı kişinin arkadaşları olduğu öğrenilen 2 kişi tarafından dövüldü.

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