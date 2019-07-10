Sayısal Loto sonuçları için heyecan son buldu. Birçok kişinin yakından takip ettiği Sayısal Loto sonuçları bugün saat 21.45'te noter huzurunda belirlendi. Peki, bu hafta hangi numaralar kazandı? İşte 10 Temmuz Sayısal Loto sonuçları....

10 TEMMUZ SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto sonucu: 5 - 14 - 24 - 37 - 44 - 49