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  • 10.07.2019 21:45
  • Son Güncelleme: 10.07.2019 21:47

çekiliş sonuçları belli oldu! İşte 10 Temmuz ...

Her hafta çarşamba ve cumartesi günleri noter huzurunda çekilen 'da haftanın şanslı numaraları belli oldu. Sayısal Loto oynayan kişiler şimdi heyecanla sonuçları araştırıyor. Milli Piyango İdaresi merakla beklenen nı açıklandı. Peki, haftanın talihli numaraları hangileri oldu? İşte ....

10 Temmuz Sayısal Loto sonuçları açıklandı

Sayısal Loto sonuçları için heyecan son buldu. Birçok kişinin yakından takip ettiği Sayısal Loto sonuçları bugün saat 21.45'te noter huzurunda belirlendi. Peki, bu hafta hangi numaralar kazandı? İşte 10 Temmuz Sayısal Loto sonuçları....

10 TEMMUZ SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto sonucu: 5 - 14 - 24 - 37 - 44 - 49

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