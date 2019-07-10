Merakla beklenen Şans Topu sonuçları için geri sayım sona erdi. Şans Topu sonuçları bu akşam saat 21.15'te noter huzurunda belli oldu. Peki, 10 Temmuz tarihinde haftanın şanslı numaraları hangileri oldu? İşte MPİ 10 Temmuz Şans Topu sonuçları....

10 TEMMUZ ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu sonucu: 2 - 8 - 19 - 20 - 29 ve +14