SAĞLIKTA şiddet sınır tanımadı. Son olay, Trabzon'daki Ahi Evran Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisinde yaşandı. İddiaya göre kardeşini hastaneye getiren bir kişi, görevli sağlık memuru Savaş Balcı'ya kafa attı. Aldığı darbeyle burnu kırılan sağlıkçıya ilk müdaheleyi çalışma arkadaşları yaptı. İk şüpheli gözaltına alındı.
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