Sadakatsizlikte yeni dava gelebilir

2 yıl süren boşanma davasının mağduruyum. 3 yıldır da ayrı yaşıyoruz. Yeni ilişkim, eşim tarafından mahkemede delil olarak gösterilir mi? Yargıtay'ın 2015 yılında vermiş olduğu kararla, genel bir hukuk kuralı olan "Her dava açıldığı tarihteki şartlara tabidir" kuralının boşanma davaları için de geçerli olduğu, buradan hareketle, sadakatsizlik de dahil açılmış olan boşanma davasının ön inceleme aşamasından sonra gerçekleşen darp, hakaret vb. tüm olayların mevcut boşanma davasında hükme esas alınamayacağı belirtilmiştir. Yani, açılmış olan boşanma davasının ön inceleme aşamasından sonra başlayan ilişkiniz mevcut davada kullanılamayacak, hükme esas alınamayacaktır. Bu karar, kamoyunda yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermiş, boşanma davası açıldıktan sonra eşlerin artık özgür oldukları, sadakat yükümlülüklerinin ortadan kalktığı şeklinde bir algı oluşmuştur. Bu hatalı bir algıdır. Keza, eşlerin birbirlerine karşı sadakat yükümlülüğü, boşanma davasının kesinleşmesine kadar devam eder. Bu durumda eşiniz mevcut davada değil ama ikinci bir dava açmak ve bu mevcut dava ile birleştirilmesini talep etmek sureti ile sadakatsizlik, darp, hakaret gibi dava açıldıktan sonra meydana gelen olayları dava konusu yapabilir.



SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN - FERİDE HİLAL İMAL



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