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  • 09.07.2019 12:20
  • Son Güncelleme: 09.07.2019 12:20

'ndan hamlesi! ile uygulamaya konulacak

Başkan Erdoğan'ın onayının ardından Meclis'e sunulan 'na göre blok zincir tabanlı dijital parası hayata geçirilecek. İstanbul'a Finans ve Teknoloji Üssü'nün de kurulması planlanan plana göre, finansal piyasalara ilişkin düzenleyici ve denetleyici kuruluşlar "Türkiye Finansal Hizmetler Kurulu" çatısı altında toplanacak.

Merkez Bankası'ndan dijital para hamlesi

Türkiye'de kurumsal yapısı güçlü bir finansal sektörün oluşması için enstrüman çeşitliliğine gidilecek, blok zincir tabanlı dijital merkez bankası parası uygulamaya konulacak.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 2019-2023 dönemini kapsayan On Birinci Kalkınma Planı'nda mali piyasalara ilişkin hedeflere yer verildi.

Plan döneminde, İstanbul'un cazip bir küresel finans merkezi olma hedefini destekleyen, kurumsal yapısı güçlü bir finansal sektörün oluşturulması amaçlandı. Bunun için finansal aktörlerin reel sektörün finansmanındaki etkinliği artırılacak ve sektörün sermaye piyasasından ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) gözetimindeki banka dışı finansal kuruluşlardan fon kullanması özendirilecek.

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