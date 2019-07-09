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  • 09.07.2019 12:35
  • Son Güncelleme: 09.07.2019 12:58

Öğrencisine bilerek düşük not veren Prof. Dr. 'e "görevi kötüye kullanmak" suçundan hapis cezası

Gazetecilik Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak çalışan Prof. Dr. , öğrencisine bilerek düşük not verdiği iddiasıyla hakkında açılan dava nedeniyle 5 aylık hapis cezasıyla cezalandırıldı.

Öğrencisine bilerek düşük not vererek sınıfta kalmasına neden olmakla suçlanan Prof. Dr. , "Görevi kötüye kullanmak" suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuksuz sanık Prof. Dr. Nurdoğan Rigel ve avukatı Hasan Ali Atabay ile şikayetçi öğrenci Savash Porghamrezaeieh katıldı. Rigel, yazılı savunma sundu.

Savunmasında hiçbir öğrencisi ile sorun yaşamadığını savunarak suçlamaları kabul etmedi. Kararını açıklayan mahkeme, Rigel'i "Görevi kötüye kullanmak" suçundan 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme iyi hal indirimi ile cezayı 5 aya düşürdü ve 5 yıl süre ile erteledi.

NE OLMUŞTU?
Prof. Dr. Nurdoğan Rigel'in girdiği derslerin vize ve finallerinde düşük not aldığını öne süren Gazetecilik bölümü son sınıf öğrencisi Savash Porghamrezaeieh, Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurarak kağıdının yeniden incelenmesini talep etti.

İDARE MAHKEMESİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
İdare Mahkemesi, öğrencinin Haber Analiz dersinde 65-72 arası not alması gerekirken 35 aldığını tespit ederek notun değiştirilmesine hükmetti. Şikayet üzerine Rigel hakkında, "Görevi kötüye kullanmak" suçundan suç duyurusunda bulundu.

SAVCILIK DAVA AÇTI
Suç duyurusu üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Nurdoğan Rigel hakkında "Görevi kötüye kullanmak" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

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