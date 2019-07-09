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  • 09.07.2019 20:23
  • Son Güncelleme: 09.07.2019 20:27

Kardeşini zannedip öldüren şahıs hakkında flaş gelişme!

’ın Ereğli ilçesinde, çalılardan gelen ses üzerine olduğunu düşünüp, ateş açınca kız kardeşini vurarak öldüren , tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Çalıların arasından ses geldi sonrası çok acı...

İskenderli köyü yakınlarında, dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, tarlasına giren lar nedeniyle nöbet tutmaya başladı. Karanlıkta çalılardan duyduğu hışırtıya doğru av tüfeğiyle ateş eden Cengiz Pamukçuoğlu, kendisine haber vermeden ormana mantar toplamaya giden kardeşi 'nu vurdu.

ADLİ KONTROLLE SERBEST
Kız kardeşini kanlar içinde yerde gören Cengiz Pamukçuoğlu, hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Şengül Pamukçuoğlunun hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Cengiz Pamukçuoğlu, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Cengiz Pamukçuoğlu, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, Şengül Pamukçuoğlu'nun cenazesi ise öğle namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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