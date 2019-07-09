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  • 09.07.2019 20:34
  • Son Güncelleme: 09.07.2019 21:00

Kabus! Tişörtünü almaya giden işçinin üzerine yanan elektrik su düştü

'nın İnegöl ilçesinde bir işçi, çay içtikleri balkonda kalan tişörtünü almaya giderken, üzerine alev alan elektrik sunun düşmesi neticesinde ağır yaralandı.

Olay, Cerrah Mahallesi Kalburt mevkiinde meydana geldi. Sandalye fabrikasında çalışan Enver K. (26), lavaboya gittikten sonra, çay içtikleri yerde öğle molasında unuttuğu tişörtünü almak için balkona çıktı.

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