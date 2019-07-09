Her ayın 9,19 ve 29'unda çekilişi yapılan Milli Piyango'da kazanan talihliler bugün belli oldu. Çekilişler noter huzurunda yapıldı. Çekilişin gerçekleştirilmesinin ardından büyük ikramiye kazanan numaralar açıklandı. İşte 9 Temmuz Milli Piyango tam liste….

9 TEMMUZ MPİ MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: ADANA-MERKEZ, SAYISAL SİSTEM (ANKARA)- , SAYISAL SİSTEM (ANKARA)- , SAYISAL SİSTEM (ANKARA)-

3000000 TL ikramiye kazanan numaralar

557420

10000 TL ikramiye kazanan numaralar

006415 104485 165742 192152 261172 292648

402489 470256 513056 528630

Son 5 rakamına göre 1000 TL ikramiye kazanan numaralar

03114 11337 13609 16489 18924 23640

33645 36923 41923 51236 57348 60540

61471 66437 76573 79869 83477 87711

89680 98992

Liste devam ediyor...