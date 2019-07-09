BURSA Mudanya'da Kumyaka Mahallesi'nin muhtarlığı, 2014'te 41 tapuyu Kumyaka Kalkınma Kooperatifi'ne devretti. Kooperatif, tesis yapmak için çektiği krediyi ödeyemeyince köy meydanı, köy konağı, top sahası, çocuk parkı ve basketbol sahasının dahil olduğu alanların ipotek altına alındığını bildirdi. Köy meydanının satılmasından endişe eden Muhtar Ercüment Yılmaz, "Büyük sıkıntı var. Ay sonuna kadar faizler ödenmezse meydan satılabilir" dedi.
- Yaşam
- 09.07.2019
- Gazete
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