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'da satılık !

ödenmezse Kumyaka köyünün meydanı ve köy konağı satılacak.

Satılık köy
BURSA Mudanya'da Kumyaka Mahallesi'nin muhtarlığı, 2014'te 41 tapuyu Kumyaka Kalkınma Kooperatifi'ne devretti. Kooperatif, tesis yapmak için çektiği krediyi ödeyemeyince , köy konağı, top sahası, çocuk parkı ve basketbol sahasının dahil olduğu alanların ipotek altına alındığını bildirdi. Köy meydanının satılmasından endişe eden Muhtar Ercüment Yılmaz, "Büyük sıkıntı var. Ay sonuna kadar faizler ödenmezse meydan satılabilir" dedi.

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