Böyle pişkinlik görülmedi! Bekçiyi bıçaklayan suç makinesi: Çekçek memleket yakışıklı görsün

Kahramanmaraş'ta 2 hafta önce emniyet bekçisini bıçaklayan 2 suç makinesi, son gasp olayında yine bekçiler tarafından yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Menderes Mahallesi'nde bir motosiklet tamircisine gelen iki kişi, iş yeri çalışanının boğazına bıçak dayayarak motosiklet gasp etti. Motosikleti gasp edilen Hasan G., polise ihbarda bulundu.