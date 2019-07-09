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  • 10.07.2019 01:01
  • Son Güncelleme: 10.07.2019 01:01

Böyle pişkinlik görülmedi! Bekçiyi bıçaklayan suç makinesi: Çekçek memleket yakışıklı görsün

’ta 2 hafta önce emniyet bekçisini bıçaklayan 2 suç makinesi, son gasp olayında yine bekçiler tarafından yakalandı. Bekçiyi bıçakla yaralayan 18 yaşındaki suç makinesi hastane çıkışında kendilerini görüntüleyen gazetecilere gülümseyerek, “Çekçek memleket yakışıklı görsün” dedi.



Kahramanmaraş'ta 2 hafta önce emniyet bekçisini bıçaklayan 2 suç makinesi, son gasp olayında yine bekçiler tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Menderes Mahallesi'nde bir motosiklet tamircisine gelen iki kişi, iş yeri çalışanının boğazına bıçak dayayarak motosiklet gasp etti. Motosikleti gasp edilen Hasan G., polise ihbarda bulundu.

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