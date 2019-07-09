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  • 10.07.2019 00:44
  • Son Güncelleme: 10.07.2019 00:50

9 yaşındaki çocuğa ahlaksız teklif! 'Gel benim larımı çek'

’de 9 yaşındaki bir çocuğun, 47 yaşındaki komşusu tarafından ‘eve gel cep telefonu ile benim larımı çek’ diyerek edildiği iddia edildi. Küçük çocuğun durumu ailesine anlatması üzerine polis tarafından tahkikat başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, olay Pamukkale ilçesi Sümer Mahallesi'nde 6 Haziran'da meydana geldi.İddialara göre, İ.G. isimli 9 yaşındaki kız çocuğu, evinin önünde oyuncak telefonuyla oyun oynadığı sırada yanına karşı komşuları olan Z.Y. geldi. Z.Y., birkaç dakika sonra oyuncak telefonuyla çıplak fotoğraflarını çekmesini isteyerek kız çocuğunu evine çağırdı. İ.G., teklifi reddedip evine girdi.

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