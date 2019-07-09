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  • 10.07.2019 01:37
  • Son Güncelleme: 10.07.2019 01:37

'de rüzgar türbininin kanadını taşıyan TIR devrildi

’in ilçesinde, rüzgar türbinine ait dev kanadı taşıyan TIR virajı alamayarak tarlaya devrildi. Rüzgardan elektrik si üreten rüzgar türbinlerinin kanadı, cam elyaf ve reçineden yapılıyor ve ömrünü tamamlayan kanatlar olarak hiçbir yerde kullanılamıyor.

Yer: İzmir... Devrildi!

Edinilen bilgilere göre, saat 16.00 sıralarında rüzgar türbinine ait dev kanadı taşıyan TIR, Maltepe-Seyrek arasında şoförün virajda hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri trafiği kontrol altına aldı. Olayda can kaybı yaşanmazken, TIR şoförü gelen sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi. TIR'ın ve kanadın kaldırılması için yol 2 saat araç geçişine kapatıldı. Devrilen 55 metre uzunluğundaki kanadın değerinin ise yaklaşık 80 bin ile 100 bin euro değerinde olduğu tahmin ediliyor.

Rüzgardan elektrik si üreten rüzgar türbinlerinin kanadı, cam elyaf ve reçineden yapılıyor ve ömrünü tamamlayan kanatlar olarak hiçbir yerde kullanılamıyor.

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