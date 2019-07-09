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  • 09.07.2019 12:44
  • Son Güncelleme: 09.07.2019 12:49

'de ürküten görüntü! Aniden ortaya çıktı

'de yaylada aniden ortaya çıkan hortum, bölgede hayvan otlatan göçerleri korkuttu. Devasa hortum saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, hortumun yaylacıların kurduğu çadırlara gelmemesi ise büyük bir felaketi önledi.

Ürküten görüntü! Aniden ortaya çıktı

'ün Karlıova ilçesindeki yaylada çıkan hortum, hayvanlarını otlatan göçerleri korkuttu. Bingöl Dağı eteğindeki 3 bin 500 rakımlı yaylada, fırtına sırasında hortum oluştu. Yaylada hayvanlarını otlatan göçerler hortumu görünce panik yaşarken, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden kişinin dua ettiği görüldü. Hortum bir süre sonra gözden kayboldu.

Hortumun yaylacıların kurduğu çadırlara gelmemesi ise büyük bir olumsuzluğu önledi.

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