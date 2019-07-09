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  • 09.07.2019 22:57
  • Son Güncelleme: 09.07.2019 23:03

Son dakika: Eşini ve kayınperini öldürdüğü iddia edilen astsubay gözaltına alındı

'da, eşini ve kayınperini öldürdüğü, kayınvalidesini yaraladığı iddia edilen astsubay gözaltına alındı. Ertuğrul G. ile Büşra G'nin yaklaşık 3 ay önce evlendiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Merkez Seyhan ilçesi 2000 Evler Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı'nda Cemal Ü'ye ait apartman dairesinde, Ertuğrul G, eşi Büşra G, kayınvalidesi Sultan Ü. ve kayınpederi Cemal Ü. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

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