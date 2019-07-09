Merkez Seyhan ilçesi 2000 Evler Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı'nda Cemal Ü'ye ait apartman dairesinde, Ertuğrul G, eşi Büşra G, kayınvalidesi Sultan Ü. ve kayınpederi Cemal Ü. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Merkez Seyhan ilçesi 2000 Evler Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı'nda Cemal Ü'ye ait apartman dairesinde, Ertuğrul G, eşi Büşra G, kayınvalidesi Sultan Ü. ve kayınpederi Cemal Ü. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
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