İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından getirilecek yüklü miktarda Skunk adlı uyuşturucunun iç piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine harekete geçti.
Milas'ta uyuşturucu şebekesine operasyon: 1,5 ton Skunk ele geçirildi
Muğla'nın Milas ilçesinde uyuşturucu şebekesine yönelik düzenlenen operasyonda, yaklaşık 50 milyon lira değerinde, 1,5 ton 'Skunk' adlı uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, 3 otomobile el konuldu.
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