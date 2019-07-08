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  • 09.07.2019 00:02
  • Son Güncelleme: 09.07.2019 00:27

: 'de köy ortasında kanlı infaz! Anne ve 14 yaşındaki oğlu...

’nin ilçesinde bir kadın ile 14 yaşındaki çocuğu silahla vurulmuş halde bulundu. Hastaneye kaldırılan A.Ç. kurtarılamazken 14 yaşındaki çocuğu tedavi altına alındı.

Köy ortasında kanlı infaz! Anne ve 14 yaşındaki oğlu..

Edinilen bilgilere göre olay, akşam saatlerinde ilçesine bağlı Cevizli (Güzereş) köyünde meydana geldi. İddiaya göre, 7 çocuk annesi A.Ç. ile 14 yaşındaki oğlu M.Ç. köy ortasında silahla vurulmuş yaralı halde bulundu.

Köy sakinlerinin yardımı ile Çukurca Devlet Hastanesine kaldırılan anne A.Ç. yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayda yaralan 14 yaşındaki M.Ç. ise tedavi altına alındı. A.Ç.'nin cenazesi Çukurca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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