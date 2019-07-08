Olayın adresi, Kahramanmaraş'taki Bağlarbaşı Mahallesi'ydi. Mehmet Boz (74), evinin temel kazısında bulduğu sütun parçasının kırık yerlerini sıvayla düzeltti. 42 sene sehpa olarak kullandığı taşın üzerinde tavşan kanı çayını karıştırıp, keyifle içti.
10 yıl önce antik kente kazı için giden yetkililer, çiftin tarihi eseri çay masası olarak kullandığını görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Mehmet Boz, "Sütuna gözüm gibi bakıyorum. Benim evin altında üç tane daha var" dedi.
- Yaşam
- 08.07.2019
- Gazete
Evinin inşaatında bulduğu taşı, 42 sene boyunca çay masası olarak kullanıyor
Mehmet Boz, evinin inşaatında bulduğu taşı, 42 sene boyunca çay masası olarak kullandı. 10 yıl önce yapılan incelemede, o ‘masanın’ Roma dönemine ait bin 500 yıllık sütun parçası olduğu anlaşıldı. Herkes şaştı kaldı.
Olayın adresi, Kahramanmaraş'taki Bağlarbaşı Mahallesi'ydi. Mehmet Boz (74), evinin temel kazısında bulduğu sütun parçasının kırık yerlerini sıvayla düzeltti. 42 sene sehpa olarak kullandığı taşın üzerinde tavşan kanı çayını karıştırıp, keyifle içti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.