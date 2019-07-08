Bugünkü
Takvim

Evinin inşaatında bulduğu taşı, 42 sene boyunca çay masası olarak kullanıyor

, evinin inşaatında bulduğu taşı, 42 sene boyunca çay masası olarak kullandı. 10 yıl önce yapılan incelemede, o ‘masanın’ Roma dönemine ait bin 500 yıllık sütun parçası olduğu anlaşıldı. Herkes şaştı kaldı.

'Taş' devri

Olayın adresi, 'taki Bağlarbaşı Mahallesi'ydi. (74), evinin temel kazısında bulduğu sütun parçasının kırık yerlerini sıvayla düzeltti. 42 sene sehpa olarak kullandığı taşın üzerinde tavşan kanı çayını karıştırıp, keyifle içti.

10 yıl önce antik kente kazı için giden yetkililer, çiftin tarihi eseri çay masası olarak kullandığını görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Mehmet Boz, "Sütuna gözüm gibi bakıyorum. Benim evin altında üç tane daha var" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriEvinin inşaatında bulduğu taşı, 42 sene boyunca çay masası olarak kullanıyor
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri