Evinin inşaatında bulduğu taşı, 42 sene boyunca çay masası olarak kullanıyor

Olayın adresi, Kahramanmaraş'taki Bağlarbaşı Mahallesi'ydi. Mehmet Boz (74), evinin temel kazısında bulduğu sütun parçasının kırık yerlerini sıvayla düzeltti. 42 sene sehpa olarak kullandığı taşın üzerinde tavşan kanı çayını karıştırıp, keyifle içti.



10 yıl önce antik kente kazı için giden yetkililer, çiftin tarihi eseri çay masası olarak kullandığını görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Mehmet Boz, "Sütuna gözüm gibi bakıyorum. Benim evin altında üç tane daha var" dedi.