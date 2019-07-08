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  • 08.07.2019 08:47
  • Son Güncelleme: 08.07.2019 08:47

'da operasyonu! Evinde yakalandı

Ceyhan'da emniyet güçleri tarafından düzenlenen operasyonunda bir kişinin evinde 150 litre kaçak alkol ele geçirildi. 69 yaşındaki T.A. isimli şahıs sahte içkileri pet şişe içerisine koyarak motosikleti ile satışa çıktığı esnada suçüstü yakalandı.

Adana'da sahte içki operasyonu! Evinde yakalandı

'nın Ceyhan ilçesinde polis ekipleri, bir kişinin evinde 150 litre kaçak alkol ele geçirdi.
Adana İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatı ile Ceyhan ilçesinde yapılan denetimlerde, Muradiye Mahallesi Muradiye Camii yakınında, T.A. (69) isimli şahıs, leri pet şişe içerisine koyarak motosikleti ile satışa çıktığı esnada suçüstü yakalandı.
T.A.'nın ikametinde ve deposunda yapılan aramalarda ise 150 litre kaçak alkole el koyuldu.
Gözaltına alına T.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

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