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  • 08.07.2019 01:39
  • Son Güncelleme: 08.07.2019 01:39

'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

'nın Turgutlu ilçesinde, park halindeki kamyonete düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda şüpheli S.G'yi (28) yakalamak için çalışma başlattı.

Manisa'da silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Alınan bilgiye göre, Albayrak Mahallesi Sulu Sokak konutları yakınındaki bir market önünde park halindeki 45 ZA 6885 plakalı kamyonete pompalı tüfekle ateş açıldı.

Olayda aracın sürücü koltuğunda oturan (19) ile araçta bulunan ablası (20) yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerince yapılan kontrolde, Ahmet Özen'in başına isabet eden saçmalarla olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan Gökçe Özen'in ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda şüpheli S.G'yi (28) yakalamak için çalışma başlattı.


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