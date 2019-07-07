Olay, akşam saatlerinde Pamukkale ilçesi Kocadere Mahallesi'nde meydana geldi. Denizli D Tipi Cezaevi'nden izinli olarak çıkan M.Ö., 5 yıl önce kendini bıçakladığını öne sürdüğü Ahmet Alkan'la mahallede karşılaşınca tartışma yaşadı.
Olay, akşam saatlerinde Pamukkale ilçesi Kocadere Mahallesi'nde meydana geldi. Denizli D Tipi Cezaevi'nden izinli olarak çıkan M.Ö., 5 yıl önce kendini bıçakladığını öne sürdüğü Ahmet Alkan'la mahallede karşılaşınca tartışma yaşadı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.