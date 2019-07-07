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  • 08.07.2019 01:09
  • Son Güncelleme: 08.07.2019 01:11

nden çıkıp dehşet saçtı: 2 ölü

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, nden izinli çıkan M.Ö., daha önceden aralarında husumet bulunan ile amcası ’a (52) tüfekle ateş açtı. Şüpheli M.Ö. olay yerinden kaçarken hastaneye kaldırılan amca-yeğen yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde Pamukkale ilçesi Kocadere Mahallesi'nde meydana geldi. Denizli D Tipi Cezaevi'nden izinli olarak çıkan M.Ö., 5 yıl önce kendini bıçakladığını öne sürdüğü Ahmet Alkan'la mahallede karşılaşınca tartışma yaşadı.

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