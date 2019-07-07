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  • 08.07.2019 06:53
  • Son Güncelleme: 08.07.2019 06:58

'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı | 8 Temmuz

Son dakika haberi... "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun cevabını araştıran vatandaşlara beklenen haber 'den geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada bazı illerimiz için kuvvetli yağış uyarısında bulunulurken "Meydana gelebilecek olumsuzluklara (dolu, yıldırım ve hortum riski ) karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." ifadelerine yer verildi. Peki bugün (8Temmuz Pazartesi) hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara ve İzmir'de yağış var mı? İşte Meteoroloji'den gelen son verilere göre 8 Temmuz raporu...



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzeydoğu kesimleri ile Marmara bölgesinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bingöl ve Muş çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kırklareli'nin güneyi ile Tekirdağ'ın kuzeyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, yurdun güneydoğu kesimlerinde akşam saatlerine kadar güneyli ve güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Kırklareli'nin güneyi ile Tekirdağ'ın kuzeyinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara (dolu, yıldırım ve hortum riski ) karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök görültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kırklareli'nin güneyi ile Tekirdağ'ın kuzeyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BALIKESİR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

BURSA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

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