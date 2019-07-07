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  • 08.07.2019 01:05
  • Son Güncelleme: 08.07.2019 01:05

Sokak ortasında larla kavga

’da iki grup arasında larla kavga çıktı. Kurşunlar çevredeki dükkanlara isabet etti. İnceleme başlatan güvenlik güçleri olaya karışan şahısları yakalamak için geniş çapta operasyon başlattı.

Olay, Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi Kaynartepe Mahallesi 231. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre iki grup sokak başında tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

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