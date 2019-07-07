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Büyük ikramiyeyi kazandı! Köyüne döndü

nda büyük ikramiyeyi kazanan çiftçi, köyünden kopamadı. Talihli , tüm borçlarını kapatıp köyüne döndü. “Baba mesleğime devam edeceğim” dedi.

Köy talih

Şans topunda büyük ikramiyeyi kazanan çiftçi, köyünden kopamadı. Çorum'un Elvançelebi köyünde yaşayan Mustafa Taşkın (45), İdaresi'nin düzenlediği 'nun 942'nci hafta çekilişinde 5+1 bilen üç talihliden biri olarak 555 bin 320 lira 70 kuruş kazandı.

İkramiyesini alan Taşkın, tüm borçlarını kapattı. Soluğu, yine köyünde aldı. İkramiyeyle yeni bir traktör aldığını ve çiftçiliğe devam edeceğini söyleyen Taşkın, "Para işime yaradı. Çiftçilik, hayvancılık, kısacası tarım bana babadan kalma bir meslek. Bizler köyümüzde yaşamaya alışmışız, köyümüzden kopmamız" ifadesini kullandı.

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