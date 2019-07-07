Aşkın boyu olmaz

Konyalı 120 santimetre boyundaki Ali Kılınç ile Düzceli 80 santimetrelik Özge Demir, dört yıl önce sosyal medyada tanıştı. Birbirlerine tutulan ikili, evlilik kararı aldı. Önceki gün de Düzce'de nikahları kıyıldı. Damat Kılınç, "Geride kalan süre içerisinde sürekli Konya- Düzce arasında zorluklara rağmen git gel yaptım. Büyük sıkıntılar çektik bu sürede. Fakat aşk engel tanımadı. Buralara kadar geldik" dedi. Özge Demir ise "Aramızda hem fizik hem de kilometre anlamında mesafe vardı. Bu mesafelere inat 4 yıldır beraberiz. Ben inandım, eşime de güvendim ve sonunda başardık" diye konuştu...
- Yaşam
- 07.07.2019
- Gazete
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