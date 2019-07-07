Bugünkü
Takvim

Aşkın boyu olmaz

Aşkın boyu olmaz
Konyalı 120 santimetre boyundaki Ali Kılınç ile li 80 santimetrelik Özge Demir, dört yıl önce sosyal medyada tanıştı. Birbirlerine tutulan ikili, evlilik kararı aldı. Önceki gün de Düzce'de nikahları kıyıldı. Damat Kılınç, "Geride kalan süre içerisinde sürekli - Düzce arasında zorluklara rağmen git gel yaptım. Büyük sıkıntılar çektik bu sürede. Fakat aşk engel tanımadı. Buralara kadar geldik" dedi. ise "Aramızda hem fizik hem de kilometre anlamında mesafe vardı. Bu mesafelere inat 4 yıldır beraberiz. Ben inandım, eşime de güvendim ve sonunda başardık" diye konuştu...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriAşkın boyu olmaz
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri