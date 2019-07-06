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  • Son Güncelleme: 06.07.2019 09:36

'den son dakika uyarısı! O illerde yaşayanlar dikkat | 6 Temmuz

Son dakika haberi... 'den yapılan açıklamada , Ankara ve başta olmak üzere tüm yurt genelinde sıcak havalara karşı dikkatli olun uyarısı yapıldı. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de sıcaklıklar artacak mı? Bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den gelen son bilgiler ışığında 6 Temmuz raporu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere tüm yurt genelinde sıcak havalara karşı dikkatli olun uyarısı yapıldı.

HAVA DURUMU BUGÜN NASIL OLACAK? 6 TEMMUZ 2019
MGM'den yapılan hava durumu tahminlerine göre; Karadeniz'in doğu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzey kısımlarının yağışın etkisi altında olacağı cumartesi günü diğer bölgelerde ise yağış beklenmiyor. Marmara'da sıcaklıklar 30-33 derece arasında değişirken Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar 40 derecelere varacak. Ege Bölgesi'nde ise hava durumu 33-39 derece arasında değişecek.

HAVA DURUMU NASIL OLACAK? 7 TEMMUZ 2019
Hafta sonu 7 Temmuz Pazar günü ise yağış alan bölgeler daha da azalacak. Ardahan, Kars, Iğdır, Artvin, Ağrı ve Van çevresinde yağışlar görülecek. Diğer bölgelerde ise yağış olmayacak.

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