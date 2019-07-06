Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere tüm yurt genelinde sıcak havalara karşı dikkatli olun uyarısı yapıldı.

HAVA DURUMU BUGÜN NASIL OLACAK? 6 TEMMUZ 2019

MGM'den yapılan hava durumu tahminlerine göre; Karadeniz'in doğu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzey kısımlarının yağışın etkisi altında olacağı cumartesi günü diğer bölgelerde ise yağış beklenmiyor. Marmara'da sıcaklıklar 30-33 derece arasında değişirken Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar 40 derecelere varacak. Ege Bölgesi'nde ise hava durumu 33-39 derece arasında değişecek.

HAVA DURUMU NASIL OLACAK? 7 TEMMUZ 2019

Hafta sonu 7 Temmuz Pazar günü ise yağış alan bölgeler daha da azalacak. Ardahan, Kars, Iğdır, Artvin, Ağrı ve Van çevresinde yağışlar görülecek. Diğer bölgelerde ise yağış olmayacak.