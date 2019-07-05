Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 06.07.2019 07:01
  • Son Güncelleme: 06.07.2019 07:45

'de yapan sürücüye 7 bin lira para cezası

'nin Merkezefendi ilçesi Bulvarı'nda caddede atan sürücüye, trafiği tehlikeye tehlikeye soktuğu gerekçesiyle 7 bin lira para cezası kesildi.

Olay, saat 01.00 sıralarında Merkezefendi ilçesi Bulvarı'nda meydana geldi. 48 LC 381 plakalı otomobil sürücüsü caddede yaptı.

POLİSİN "DUR" İKAZINA UYMADI
Sürücünün drift yaptığını gören polis, trafik akışını tehlikeye soktuğu gerekçesiyle aracı durdurmak istedi. Polisin "dur" ikazına uymayan sürücü, otomobiliyle hızla kaçarak bölgeden uzaklaştı. Yaşanan kovalamacanın ardından polis ekipleri, otomobili Saraylar Mahallesi 358 Sokak'ta terk edilmiş olarak buldu.

7 BİN LİRA PARA CEZASI
Sürücüyü yaşadığı evde bulan polis ekipleri, "drift yaparak trafiği tehlikeye sokmak ve tehlikeli araç kullanmak" suçundan sürücü F.T'ye 7 bin lira para cezası kesti. Sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konulurken, araç 2 ay süreliğine trafikten men edildi. Otomobil, çekiciyle yediemin otoparkına götürüldü.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriDenizli'de drift yapan sürücüye 7 bin lira para cezası
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri