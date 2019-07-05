Olay, saat 01.00 sıralarında Merkezefendi ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda meydana geldi. 48 LC 381 plakalı otomobil sürücüsü caddede drift yaptı.
POLİSİN "DUR" İKAZINA UYMADI
Sürücünün drift yaptığını gören polis, trafik akışını tehlikeye soktuğu gerekçesiyle aracı durdurmak istedi. Polisin "dur" ikazına uymayan sürücü, otomobiliyle hızla kaçarak bölgeden uzaklaştı. Yaşanan kovalamacanın ardından polis ekipleri, otomobili Saraylar Mahallesi 358 Sokak'ta terk edilmiş olarak buldu.
7 BİN LİRA PARA CEZASI
Sürücüyü yaşadığı evde bulan polis ekipleri, "drift yaparak trafiği tehlikeye sokmak ve tehlikeli araç kullanmak" suçundan sürücü F.T'ye 7 bin lira para cezası kesti. Sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konulurken, araç 2 ay süreliğine trafikten men edildi. Otomobil, çekiciyle yediemin otoparkına götürüldü.
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