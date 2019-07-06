Ülkenin en büyük gazetelerinden Aftonbladet'e konuşan Joaquim adında görgü tanığı, uçak havalanmaya devam ettiği ve birkaç bin metre yükseklikte bulunduğu sırada önce bir kadının bayılarak koltuklarla koridor arasına yere düştüğünü, bir dakika sonra arka arkaya iki yolcunun daha bayıldığını söyledi.

3 YOLCU BAYILDI...

Baygınlık geçiren üç yolcuya da oksijen maskesinin takıldığını belirten görgü tanığı, bu anlarda uçak içinde büyük panik ve korku yaşandığına işaret etti. Uçakta bir basınç düşüklüğü yaşandığı ve sorunun daha sonra giderildiği ifade ediliyor. Uçağın geri dönmeyerek, Bodrum'a devam ettiği bildirildi. SAS'ın İsveçli basın sorumlusu Freja Annamatz, 3 yolcunun uçak havalanırken baygınlık geçirdiğini ve bunun kesin nedeninin ne olduğunu bilmediklerinin altını çizerken, "uçağın geri dönmesi gerekseydi yolcu emniyeti açısından geri dönecekti" dedi.