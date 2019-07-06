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  • 06.07.2019 16:12
  • Son Güncelleme: 06.07.2019 16:12

'da feci ölüm! Beslediği arılar...

'nın Sarıgöl ilçesi Bağlıca Mahallesi'nde eşek arılar tarafından sokulan kadın yaşamını yitirdi. Kadının cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Manisa'da feci ölüm! Beslediği arılar...

Alınan bilgiye göre, Bağlıca Mahallesi'nde yaşayan Zehra Aydın (69), bahçesindeki bal arılarının boynundan sokması sonucu fenalaştı. Ambulansla Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan Aydın, ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamayan kadının cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Sarıgöl ilçesine bağlı Şeyhdavutlar Mahallesi'nde de dün fiğ hasadı yaparken eşek arıları tarafından sokulan Yaşar Gedikoğlu, Salihli Devlet Hastanesinde yoğun bakıma alınmıştı.

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