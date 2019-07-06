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  • 06.07.2019 12:48
  • Son Güncelleme: 06.07.2019 12:48

'de kahreden ! Baba ve 2 kızı...

'de önündeki TIR'a çarpıp, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü (38) ile kızları Elif (12) ve Enise (9) yaşamını yitirdi. Güler’in eşi ile diğer kızı Cemre (4) ve akrabası (18) ise ağır yaralandı.

Kahreden kaza! Baba ve 2 kızı...

, dün Sivrihisar- karayolunun 38'inci kilometresinde meydana geldi. 'da yaşayan yönetimindeki 16 ZC 794 plakalı otomobil, önünde giden İsmet Dinler yönetimindeki 42 GN 986 plakalı TIR'a çarptı.

Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Zekeriya Güler ile yanındaki kızları Elif ve Enise yaşamını yitirdi. Güler'in eşi (38) ile çiftin diğer kızı Cemre Güler ve akrabası ise ağır yaralandı.

İhbar üzerine gelen ambulanslarla yaralılar, Tıp Fakültesi Hastanesi ile Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı

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