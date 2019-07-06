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  • 06.07.2019 16:23
  • Son Güncelleme: 06.07.2019 16:23

'da korkunç kaza! Metrelerce sürüklendi

'da, yolun karşısına geçmeye çalışan 70 yaşındaki Durmuş Kumral , otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Konya'da korkunç kaza! Metrelerce sürüklendi

Kaza, saat 12.00 sıralarında Seydişehir yolunun 30'uncu kilometresinde bulunan Sefaköy Mahallesi kavşağında meydana geldi. (28) yönetimindeki 42 ABP 872 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Durmuş Kumral'a çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle Kumral, metrelerce sürüklendi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Kumral'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Durmuş Kumral'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Numune Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Ömer Faruk Toy ise gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.




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