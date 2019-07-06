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  • 06.07.2019 17:54
  • Son Güncelleme: 06.07.2019 17:54

'da hareketli dakikalar! "Hayatım mahvoldu, savcı ile görüşmek istiyorum" dedi ve...

'ın tarihi surlarına çıkarak girişiminde bulunan Z.D.'yi (17) polis, savcı gibi davranarak kurtardı. Z.D., ifadesi alınmak üzere götürüldü.

Sur ilçesinde bugün öğle saatlerinde tarihi surlara çıkan Z.D., atlayacağını söyledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Polis güvenlik önlemi alıp inmesi için Z.D. ile konuşurken, itfaiye ekipleri ise hava yastığı açarak önlem aldı.

Sura çıkan bir polis, Z.D.'yi girişiminden vazgeçmesi için ikna çabasında bulundu. Z.D., yanındaki polise "Hayatım mahvoldu, savcı ile görüşmek istiyorum" dedi.

Bunun üzerine polis, savcıyı telefonla arayacağını söyledi. Aşağıda bekleyen meslektaşını arayan polis, Z.D.'ye, "Savcı seninle konuşmak istiyor" deyip, telefonu uzattı. Z.D., telefonla konuştuğu sırada yanındaki polis tarafından yakalanarak, surdan indirildi.

Z.D., ifadesi alınmak üzere götürüldü.

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