Son dakika... Kadıköy'de hareketli dakikalar! Ekipler seferber oldu
Kadıköy'de iskeleden denize düşen kadını zabıta kurtardı. Denize atlayan zabıta Gül, kadını kıyıya taşıyarak karaya çıkardı. Kurtarılan kadın olay yerine gelen ambulansa hastaneye kaldırıldı. O anlar ise çevrede bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.
Saat 16.00 sıralarında Kadıköy iskelesinde meydana gelen olayda, bir kadın henüz bilinmeyen nedenle denize düştü.
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