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  • 06.07.2019 19:56
  • Son Güncelleme: 06.07.2019 20:11

Son dakika... 'de hareketli dakikalar! Ekipler seferber oldu

'de iskeleden denize düşen kadını zabıta kurtardı. Denize atlayan zabıta Gül, kadını kıyıya taşıyarak karaya çıkardı. Kurtarılan kadın olay yerine gelen ambulansa hastaneye kaldırıldı. O anlar ise çevrede bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

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